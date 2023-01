Groen en Ecolo willen tekort aan brandweerlui aanpakken door ook niet-Belgen te laten toetreden tot korps

Groen en Ecolo gaan er in de Kamer voor pleiten om de Belgische of Europese nationaliteitsvereiste voor vrijwillige brandweerlui af te schaffen.

Volgens Kamerleden Eva Platteau en Julie Chanson is er vandaag een problematisch tekort aan vrijwillige brandweerlui. “In Vlaanderen zijn brandweerkorpsen op zoek naar 1.000 vrijwilligers, in Wallonië moesten zelfs al posten van hulpverleningszones sluiten, of hun dienstverlening beperken, omdat er te weinig brandweervrijwilligers zijn”, klinkt het.

Kwestie van geen enkele kandidaat-brandweervrijwilliger te ontmoedigen, willen beide parlementsleden daarom nu de nationaliteitsvereiste voor de job van brandweervrijwilliger afschaffen. “Waardoor ook niet-Belgen die afkomstig zijn van buiten Europa of Zwitserland tot de brandweer kunnen toetreden.”

Volgens Geert Ollevier, voorzitter van de Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB), kan dit “zeker een beetje helpen, maar onvoldoende om de énorme tekorten op te vangen waar de vrijwillige brandweerkorpsen vandaag al mee kampen”.

“Het roer moet daarom fundamenteel én drastisch én snel worden omgegooid om voldoende vrijwilligers te vinden. Want gelet op de jongste prognoses, onder meer over de uitstroom van oudere brandweerlui, vrezen wij dat al vanaf 2028 de brandweer niet overal in Vlaanderen de veiligheid nog gaat kunnen garanderen.” (wer)