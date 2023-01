Hadden ze meer tijd gehad, dan was er nog een extra zware bom gemaakt. De reiszak om die in te verstoppen lag al klaar, zo bleek tijdens de huiszoeking in de bommenfabriek, net na de aanslagen op Zaventem en Maalbeek. De kamikazes leidden er een leven dat draaide om één opdracht: zo snel mogelijk bommen maken.