De treffende gelijkenissen tussen succescoaches Vincent Kompany en Wouter Vrancken: “Ze zijn allebei koppig in hun visie”

Hoogdagen voor de opkomende Belgische toptrainers. Wouter Vrancken laat Racing Genk het beste voetbal van België spelen, Vincent Kompany maakt indruk in Engeland. Onlangs bleek ook dat de twee een uitstekende band hebben en van elkaar leren: Vrancken ging begin januari twee dagen op observatie bij Kompany in Burnley. Dat ze allebei aanvallend voetbal brengen, weten we al. Maar wat typeert hen nog? Wij legden ons oor te luister bij Kris Van Der Haegen, hoofd van de trainersopleidingen van de KBVB.