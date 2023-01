Bijna 40 mensen aangeklaagd voor bestorming Brasilia

De Braziliaanse autoriteiten hebben 39 personen aangeklaagd voor hun rol in de bestorming van overheidsgebouwen in Brasilia op 8 januari. Procureur-generaal Augusto Aras meldde maandag dat het onder meer gaat om aanklachten voor geweld tegen de democratie, schade aan erfgoed en het aanzetten tot een coup.

Aras liet ook de bezittingen van de 39 personen bevriezen, wat in totaal 40 miljoen reaal (7,2 miljoen euro) betrof. “We willen vooral dat deze daden nooit meer worden herhaald”, aldus de procureur-generaal. Er zijn in totaal ongeveer 1.200 mensen opgepakt voor de bestorming van het parlementsgebouw, het presidentieel paleis en het Hooggerechtshof.

Eerder maandag maakte de tijdelijke gouverneur van Brasilia Celina Leao bekend dat de beveiliging van overheidsgebouwen in de hoofdstad flink is opgeschroefd. Waar daar eerst 258 militairen de wacht hielden, zijn dat er nu 500. Leao vervangt sinds 8 januari Ibaneis Rocha, naar wie een onderzoek loopt voor mogelijke betrokkenheid bij de rellen. Hij is voor 90 dagen geschorst.