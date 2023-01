Transportgigant Roland Jost veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel en een boete

Nadat in oktober een eerste schikking tussen het transportbedrijf en het federaal parket werd verworpen, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Luik maandag de tweede schikking goedgekeurd.

Na die goedkeuring wordt Roland Jost veroordeeld tot 18 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 4,8 miljoen euro, waarvan 200.000 euro effectief. Als Jost binnen drie jaar zou recidiveren, moet hij 4,6 miljoen euro betalen. Het eerste akkoord, dat voorzag in een gevangenisstraf van drie jaar met uitstel, was door een eerste rechter verworpen omdat er niet in een boete was voorzien.

De schikking zet een punt achter de zaak-Jost, die in 2017 begon in de nasleep van een golf van controles in de Belgische transportsector. De ondernemer zat enige tijd in de cel en 240 van zijn vrachtwagens werden door justitie in beslag genomen.

Begin 2022 had Jost Group, het bedrijf van Roland Jost, een overeenkomst afgesloten met het openbaar ministerie voor de betaling van 30 miljoen euro. Via een Roemeens postbusbedrijf waren duizend arbeiders uit Oosterse landen aangetrokken, ten koste van de RSZ en de sociale regels.