Zo verliep arrestatie van “laatste godfather” van Italiaanse maffia

Toen hij de agenten voor zich zag opduiken, probeerde hij nog te vluchten. Maar al snel zag hij in hoe hopeloos zijn poging was en gaf hij zich over. Zonder verzet kwam er een einde aan de drie decennia op de vlucht. Het verhaal van de arrestatie van Matteo Messino Denaro, de “laatste godfather” van de Italiaanse maffia.

Gekleed in een witte wollen muts, een getinte bril, een horloge ter waarde van 38.000 euro en een bruine jas van schapenvacht stapte de 60-jarige Matteo Messino Denaro maandagochtend rond 8.30 uur het privéziekenhuis La Maddalena in de Siciliaanse hoofdstad Palermo binnen. Hij had een papier bij zich, het bewijs van een negatieve Covid-test, dat hij nodig had voor de reeks bloedonderzoeken die hij moest ondergaan. Denaro, de “baas der bazen” van de maffiaclan Cosa Nostra die sinds 1993 ondergedoken leefde, werd er al een jaar lang - onder de valse naam Andrea Bonafede - periodiek behandeld voor een tumor.

“Ik ben Matteo Messina Denaro”

“Gezondheid is een van die zaken waardoor diegenen die zich willen verbergen, zich vroeg of laat toch bloot moeten geven”, zo verklaarde Pasquale Angelosanto, generaal van de Italiaanse Carabinieri op een persconferentie na de arrestatie. “Dankzij een tip wisten we dat hij ziek was. We wisten al drie dagen dat er vandaag (maandag, red.) een man die overeenkwam met de omschrijving die we van hem hadden, naar dit ziekenhuis zou komen.”

De speciale troepen van de militaire politie zaten dus al een tijdje klaar toen Denaro maandagochtend arriveerde. Het hele ziekenhuis was omsingeld. Kort nadat hij naar binnen stapte, drongen ook de agenten naar binnen om hem te arresteren. De maffiabaas probeerde het eerst nog op een lopen te zetten, maar zodra hij besefte dat hij omsingeld was en alle vluchtroutes geblokkeerd waren, verzette hij zich niet langer. Hij verborg zijn ware identiteit ook niet langer. “Ik ben Matteo Messina Denaro”, zo zou hij naar verluidt meteen hebben geantwoord toen de agenten naar zijn naam vroegen.

Zodra enkele getuigen buiten aan het ziekenhuis doorhadden dat de man die in de boeien was geslagen de beruchte maffiabaas was, applaudisseerden ze voor de politie en staken ze hun vuisten in de lucht. En zo kwam een einde aan dertig jaar op de vlucht van de “laatste godfather” van de Italiaanse maffia en een van de meest gezochte mensen ter wereld.

Op Sicilië gebleven

Hoewel Denaro sinds 1993 van de aardbodem verdwenen leek, lijkt het er nu op dat hij Sicilië nooit heeft verlaten. Al die tijd zou hij ondergedoken geleefd hebben in de buurt van Trapani, een havenstad in het noordwesten van het Italiaanse eiland. Hij zou alleen naar Palermo zijn afgezakt voor zijn medische behandelingen. “We geloven momenteel niet dat het personeel van het ziekenhuis hem beschermde”, aldus hoofdaanklager Maurizio De Lucia. “We denken dat ze zijn ware identiteit niet wisten.”