Copiloot van vliegtuig dat neerstortte in Nepal, verloor haar echtgenoot 16 jaar geleden ook in crash

De copiloot van het vliegtuig dat afgelopen zondag in Nepal neerstortte, verloor zestien jaar geleden haar echtgenoot in een vliegtuigcrash, zo meldt BBC News. De dood van haar man was zelfs de reden waarom ze een carrière in de luchtvaart nagestreefd had.

Een toestel van Yeti Air was zondag met 68 passagiers en 4 bemanningsleden onderweg van de Nepalse hoofdstad Kathmadu richting het toeristische Pokhara toen het noodlot toesloeg. Het vliegtuig crashte - om een voorlopig nog onduidelijke reden - net voor de landing en alle inzittenden van vlucht 691 kwamen vrijwel zeker om het leven. Het gaat om de ergste vliegtuigramp in Nepal in 30 jaar.

Een van de slachtoffers is Anju Khatiwada, de copilote. Opmerkelijk is dat ook haar echtgenoot Dipak Pokhrel om het leven kwam door een vliegtuigcrash. In juni 2006 zat ook hij als copiloot in de cockpit van een Yeti Airlines-toestel dat rijst en voedsel vervoerde naar de westelijke stad Jumla toen het vliegtuig neerstortte en in brand vloog. Pokhrel en de acht andere inzittenden waren kansloos.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Volgens haar familie was het zelfs de dood van haar echtgenoot die Anju ertoe aanzette om een carrière in de luchtvaart na te streven. “Ze was radeloos van verdriet, alleen met hun jonge kind, maar toch was ze vastbesloten om de dromen van haar man te vervullen”, aldus familielid Santosh Sharma.

Vier jaar na de dood van haar man was Anju al op weg om zelf piloot te worden en was ze zelfs al naar de Verenigde Staten gegaan om extra opleidingen te volgen. Eenmaal gekwalificeerd, sloot ze zich aan bij Yeti Airlines. Ze werd gezien als een pionier en was slechts een van de zes vrouwen die als piloot in dienst was bij de luchtvaartmaatschappij. Ze had al bijna 6.400 vlieguren op de teller. “Ze was een volwaardige gezagvoerder die al meerdere solovluchten had ondernomen”, aldus Sudarshan Bartaula van Yeti Airlines. “Ze was een moedige vrouw.”