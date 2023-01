Bodyguard verdedigt omstreden influencer Andrew Tate: “Vrouwen die hem beschuldigen, zijn jong en dom”

De bodyguard van Andrew Tate, de omstreden influencer die onder meer verdacht wordt van mensenhandel en verkrachting, heeft zijn baas in een BBC-interview verdedigd. Net als Tate zelf ontkent hij alle beschuldigingen. “Sommige meisjes dachten gewoon dat ze de volgende vrouw van Andrew gingen worden.”

De voormalige kickbokser werd eind december vorig jaar samen met zijn broer Tristan in Roemenië opgepakt. Beiden worden ervan verdacht een criminele organisatie te leiden met als doel vrouwen te rekruteren, te huisvesten en uit te buiten. De “internetbekendheid” wordt ook verdacht van verkrachting. Zelf ontkent hij alle beschuldigingen.

Volgens Bogdan Stancu, een voormalige inlichtingenofficier die nu dienstdeed als “hoofd beveiliging” van Tate, hebben “meer dan 100 vrouwen” de vertrekken van de influencer in Boekarest bezocht sinds hij er twee jaar geleden begon te werken. “Er werd mij meermaals gevraagd om de vrouwen uit de woning te verwijderen omdat ze te dronken waren of problemen veroorzaakten”, zo verklaarde Stancu in een interview met de BBC. “Maar er werd nooit geweld gebruikt.”

Stancu zegt ook dat de “publieke persoonlijkheid” van zijn baas het tegenovergestelde is van zijn echte karakter. “De meeste vrouwen die tijd doorbrachten met de broers, waren jonger dan 25 en hun onkosten werden betaald door Andrew”, zei hij. “Sommige meisjes dachten echter dat ze zijn volgende vrouw zouden worden. Eens ze de realiteit doorhadden, is het makkelijk om een vriend in een vijand te veranderen en een verklaring af te leggen bij de politie.”

Uit het BBC-interview blijkt één ding erg duidelijk: Bogdan Stancu is loyaal aan zijn werkgever. “Ik twijfel nooit aan Andrew”, zo verklaarde hij onder meer. De vrouwen kunnen op minder lof rekenen. “Ze zijn jong en dom.”

Toch doet de politie er volgens Stancu “goed aan” om de beschuldigingen te onderzoeken. “Als de broers uiteindelijk worden aangeklaagd en veroordeeld, moeten ze boeten voor hun misdaden.”