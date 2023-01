Activisten van bruinkooldorp Lützerath zetten protest voort rond afgesloten terrein

Na de ontruiming van bruinkooldorp Lützerath, nabij de Duitse stad Aken, zetten de klimaatactivisten hun protest dinsdag voort. Maandag haalde de politie de laatste actievoerders weg van het terrein, dat nu is afgesloten.

Actiegroep ‘Lützerath Unräumbar’, die andere klimaatorganisaties zoals Fridays For Future en Last Generation overkoepelt, riep op tot een gezamenlijke actiedag. Ook de politie heeft zich daarop voorbereid.

“Elke minuut dat de graafmachine draait en kolen worden verbrand, wordt de klimaatcatastrofe verder aangewakkerd. Met ‘Lützerath Unräumbar’ staan we de vernietiging in de weg”, aldus de groep in een online statement.

Er zijn geen verdere details over de geplande protesten gekend.