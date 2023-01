Zuivelconcern Danone wil methaanuitstoot met bijna derde verminderen tegen 2030

Het Franse zuivelconcern Danone wil tegen 2030 de uitstoot van methaan die veroorzaakt wordt bij de productie van verse melk voor zuivelproducten, terugdringen met 30 procent. Danone is naar eigen zeggen het eerste voedingsbedrijf ter wereld dat de publieke doelstelling stelt om methaan te reduceren, zo meldt het dinsdag in een persbericht.

Danone heeft tussen 2018 en 2020 de methaanuitstoot al met zowat 14 procent teruggedrongen. België heeft volgens het bedrijf “een belangrijke rol in het behalen van de doelstelling”. Danone heeft in het Vlaams-Brabantse Rotselaar namelijk een van de grootste en belangrijkste productievestigingen van de groep, die aan heel Europa levert. Daar wordt voornamelijk ‘Actimel’ gemaakt van melk geleverd door Vlaamse boeren.

In België nam Danone samen met de melkveehouders dan ook al tal van acties in het kader van regeneratieve landbouw, klinkt het. Het bedrijf werkt voorts ook samen met de melkveehouders aan de omzetting van koemest in hernieuwbare energie met behulp van biovergisters.

Danone heeft in België zowat 1.800 mensen in dienst.