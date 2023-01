Ongeloof nadat halve hectare bos langs E17 gekapt wordt “uit geldgewin”

Waasmunster

Een bos met volwassen kastanjebomen nabij de Baudelodreef in de buurt van de E17 in Waasmunster is met de grond gelijkgemaakt. Volgens Agentschap Natuur en Bos en Bosgroep Vlaanderen-Noord werd het bos gekapt in het kader van natuurbeheer, maar natuurliefhebbers uit de regio reageren verbolgen. “De bossen in dit gebied zijn de habitat voor reeën, klein wild en heel wat vogelsoorten”, kaart Dirk Hylebos van Natuurpunt Waasland aan. “Dit is geen voorbeeld van duurzaam hakhoutbeheer, maar wel van geldgewin.”