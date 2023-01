Politie-inspecteur Fabrice raakte levensgevaarlijk gewond bij de gasexplosie in oktober. Nu is hij aan de beterhand. — © IF en JRO

Oostende/De Haan

Fabrice Rosseel, de politie-inspecteur die even in levensgevaar verkeerde na de gasexplosie in oktober vorig jaar in het centrum van Oostende, blikt maanden na het incident voor het eerst terug op die zwarte dag. “Na de explosie voelde ik het overal branden”, zegt Fabrice. “De pijn was ondraaglijk.”