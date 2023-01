Meer dan 20 huiszoekingen in Berlijn binnen onderzoek naar kinderpornografie

De Duitse politie heeft dinsdag huiszoekingen op meer dan twintig adressen in Berlijn uitgevoerd in het kader van een grootschalig onderzoek naar kinderpornografie.

Ongeveer veertig agenten namen deel aan de operatie, zo meldde de politie van de Duitse hoofdstad. Het is niet duidelijk hoeveel verdachten in het dossier in het vizier zijn gekomen.

De politie tweette dat de invallen gericht waren op “bezit, ontvangst en verspreiding van kinder- en jeugdporno”.