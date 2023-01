Boris Pistorius volgt Christine Lambrecht op als Duits minister van Defensie

Maandag trad Lambrecht af en bood bondskanselier Olaf Scholz haar ontslag aan. De 57-jarige minister kreeg al maandenlang kritiek. De oppositiepartijen CDU en CSU hadden meermaals haar ontslag gevraagd.

“De maandenlange focus in de media op mijn persoon laat amper een feitelijke berichtgeving en discussie toe over de soldaten, het leger en de beslissingen op het vlak van veiligheidsbeleid in het belang van de burgers van Duitsland”, aldus Lambrecht in een verklaring bij haar aftreden. “Het waardevolle werk van de soldaten en de vele gemotiveerde mensen in het domein moet centraal staan. Ik heb daarom beslist om mijn ambt ter beschikking te stellen.”

De sociaaldemocraat Pistorius is een 62-jarige veteraan in de politiek, vooral die in de deelstaat Nedersaksen, waar hij al een tijdje minister van Binnenlandse Zaken is. Maar naast zijn werk in Nedersaksen was hij ook betrokken bij de verkiezingscampagnes en coalitieonderhandelingen van de SPD op federaal vlak.

Pistorius zou altijd ambities hebben gehad voor een politieke functie op federaal niveau, zo schrijft DPA. Na zijn dienstplicht studeerde hij rechten in Osnabrück en Münster. Sinds 2013 is hij minister van Binnenlandse Zaken in Nedersaksen. Enkele maanden geleden begon hij nog aan zijn derde ambtstermijn. Daarvoor was hij van 2006 tot 2013 burgemeester van Osnabrück.