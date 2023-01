De recente uitlatingen van ‘Temptation island’-deelneemster Megan Desaever krijgen waarschijnlijk nog een staartje. De realityster bekende in een interview geen belastingen te betalen op haar inkomsten, wegens “oneerlijk”. Dat zal de fiscus niet zijn ontgaan. “Ik vrees dat ze in de komende dagen een onprettig telefoontje of brief krijgt.”