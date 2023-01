Bewakingsbeelden tonen moment waarop olietanker ontploft in Thailand: minstens 1 dode en 4 gewonden, nog 7 vermisten

Er is minstens één havenarbeider om het leven gekomen na een ontploffing op een olietanker in Thailand dinsdag. Zeker vier anderen raakten gewond en zeven mensen zijn nog altijd vermist, zo melden de lokale media. Het ongeval deed zich voor tijdens onderhoudswerken toen het schip was aangemeerd in de provincie Samut Songkhram, meldt de brandweer op Twitter.