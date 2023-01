Politie ontdekt nu ook schuilplaats van meest gezochte maffiabaas van Italië

De Italiaanse politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag in een klein anoniem gebouw in een Siciliaans stadje de schuilplaats ontdekt van Matteo Messina Denaro. De beruchte maffiabaas kon maandag/gisteren opgepakt worden in Palermo nadat hij al dertig jaar voortvluchtig was.

LEES OOK. Zo verliep arrestatie van “laatste godfather” van Italiaanse maffia

De schuilplaats van de 60-jarige Denaro bevond zich in Campobello di Mazara, een stadje met 10.000 inwoners niet ver van zijn thuisbasis Castelvetrano in de provincie Trapani.

De politie doorzocht het kleine, geel geverfde gebouw met twee verdiepingen. Het appartement waar de maffiabaas lange tijd verbleef, is afgesloten. Binnen vond de politie geen wapens, maar parfum en dure kleding. Het gebouw staat onder permanente bewaking, de politie laat niemand in de buurt komen.

(Lees verder onder de foto’s)

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© via REUTERS

© via REUTERS

Matteo Messina Denaro was de meest gezochte maffioso van Italië. Hij werd beschouwd als een van de leiders van de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia. Hij is bij verstek al veroordeeld tot levenslang vanwege de moord op rechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino in 1992. Die twee rechters stonden bekend om het vervolgen van maffiosi. Hij kreeg ook een levenslange gevangenisstraf voor bomaanslagen in Firenze, Rome en Milaan, waar in 1993 tien mensen bij omkwamen.

Daarnaast zou de maffiabaas ook betrokken zijn geweest bij het ontvoeren, twee jaar lang martelen en uiteindelijk vermoorden van de jongen Giuseppe Di Matteo. Hij werd vermoord en opgelost in zuur, omdat zijn vader had getuigd tegen de maffia.

LEES OOK. “Genoeg mensen vermoord om een kerkhof te vullen”: 30 jaar joeg de politie op een spook, maar nu is de laatste ‘godfather’ gepakt (+)

Hoewel hij al sinds 1993 voortvluchtig was, ging de politie ervan uit dat Massina Denaro nog altijd in staat was de maffia aan te sturen.

De 60-jarige man is maandagavond met een militaire helikopter overgebracht naar de Abruzzen, een regio ten noorden van Rome. Daar zal hij volgens de lokale media worden vastgehouden in een streng beveiligde gevangenis, waarschijnlijk in de stad L’Aquila.