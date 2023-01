Dronken bestuurder crasht met Porsche en vernielt tweede elektriciteitspaal in dezelfde straat

Elverdinge

In de Ieperse deelgemeente Elverdinge knakten maandag in dezelfde straat twee elektriciteitspalen. Eerst door een omgevallen boom, nadien door een gecrashte Porsche. De bestuurder bleek te veel gedronken te hebben en is zijn rijbewijs kwijt. De palen zijn intussen vervangen. Doordat de kabels telkens intact bleven, was nooit sprake van stroompanne.