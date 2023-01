Stakingen leggen Frans openbaar vervoer donderdag lam

“Het zal een donderdag van beproeving zijn. Het zal een donderdag met zware hinder voor het openbaar vervoer zijn”, aldus transportminister Clément Beaune dinsdag. “Ik hoop vooral dat het niet zal blijven duren”, zei hij nog over de stakingsacties.

Hoe groot de hinder precies zal zijn, is nog niet duidelijk. Spoorwegmaatschappij SNCF en het openbaarvervoerbedrijf van Parijs RATP maken hun verwachtingen later pas bekend.

De vakbonden voeren actie tegen een geplande pensioenhervorming van de regering. Die wil de pensioenleeftijd optrekken van 62 tot 64 jaar om de verwachte tekorten in de pensioenuitkeringen aan te pakken. De syndicaten hekelen onder meer dat in de hervorming geen onderscheid zou worden gemaakt voor mensen met zware beroepen of die al op jonge leeftijd aan de slag zijn gegaan.

Naast het openbaar vervoer worden onder meer nog stakingen verwacht in de elektriciteitssector, het onderwijs en ook opnieuw bij de raffinaderijen. Vorig najaar veroorzaakten wekenlange acties bij de raffinaderijen nog grote brandstoftekorten.

Beaune benadrukte dinsdag dat voorlopig geen regeringsmaatregelen nodig zijn met betrekking tot de raffinaderijen, omdat er nog geen blokkades aan de gang zijn. Tijdens de vorige stakingen liet de regering personeel opvorderen.

In de praktijk leiden de nieuwe acties wel al tot tekorten in sommige tankstations, omdat veel automobilisten uit voorzorg al zijn gaan bijtanken.