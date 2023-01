“Afleidingsmanoeuvre voor zijn eigen problemen”: Weyts wil ouders aanpakken die hun kleuters na school geen Nederlands laten leren, maar botst op felle kritiek

Onderwijsminister Ben Weyts wil ouders bestraffen die geen inspanningen leveren om hun kleuters ook buiten de schooluren voldoende Nederlands te leren. De N-VA’er wil in dat geval raken aan het kindergeld of Vlaamse premies intrekken. Maar Weyts krijgt van alle partijen – behalve Vlaams Belang – forse kritiek. Zijn coalitiepartners CD&V en Open VLD wijzen het plan resoluut af. “Dit is een afleidingsmanoeuvre voor de problemen waarmee de minister kampt”, klinkt het binnen de meerderheid.