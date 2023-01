SK Deinze mag tijdelijke tribune nog steeds niet gebruiken, licentie voor profvoetbal komt in gevaar

SK Deinze mag zijn tijdelijke tribune met 4.200 zitjes nog altijd niet gebruiken, in afwachting van de strafrechtelijke behandeling van de kwestie. Dat op straffe van een dwangsom van 10.000 euro. Dat werd dinsdag in de burgerlijke rechtbank beslist. De zaak ligt nu in handen van de onderzoeksrechter, die zal bepalen of het geschil een strafrechtelijk staartje krijgt.

Even terug naar het begin. De tijdelijke tribune kwam er in eerste instantie om aan de licentievoorwaarden te voldoen. Als SK Deinze verder wil spelen in de Challenger Pro League, moet ze 4.500 toeschouwers kunnen ontvangen, waarvan 1.500 op een zitplaats.

Maar met een huidige capaciteit van 3.482, waaronder 792 zitplaatsen, komt de licentie voor het profvoetbal in gevaar. SK Deinze liet daarom begin 2022 een tijdelijke tribune bouwen aan de zijde van de Stadionlaan.

“Nu al filerijden”

Ondernemer Patrick Piens startte daarop een gerechtelijke procedure tegen de tribune. De club zou immers niet over de nodige vergunningen beschikken, al wordt dat door SK Deinze betwist. Piens was niet aan zijn proefstuk toe, want eerder liet hij ook de dossiers voor de stadsboulevard, het PRUP Brielmeersen en het doortrekken van de zwarte baan gerechterlijk lamleggen.

Volgens de zakenman gaat het echter niet om een persoonlijke vete. De tijdelijke tribune strookt volgens hem niet met het mobiliteitsplan van de stad. “Het is er nu al filerijden”, klonk het. Maar er zou volgens Piens ook gesjoemeld zijn. Advocaat Pieter Van Assche, die de bvba Deinze Koopcenter van Piens bijstaat, diende daarom ook een strafklacht in bij de onderzoeksrechter. De zaak kwam in handen van het gerecht, die midden december de club verbood om de tribune nog langer te gebruiken. Doen ze dat wel? Dan moeten ze een dwangsom van 10.000 euro per dag betalen.

Dwangsom blijft van kracht

Dinsdag werd in de burgerlijke rechtbank in Gent bevestigd dat de club de tribune niet mag gebruiken in afwachting van de strafrechtelijke behandeling, ook de dwangsom van 10.000 euro per dag wordt aangehouden.

Een zware domper, want de club heeft de tribune nodig om verder te kunnen spelen in het profvoetbal. “De dwangsom werd wel opgeheven voor de vzw KMSK Deinze, aangezien die niets met de zaak te maken heeft”, klonk het.

Hoe het nu precies verder moet is nog niet duidelijk. Het kan nog wel even wachten zijn op een strafrechtelijke beslissing. In tussentijd zal ze haar opties moeten bekijken om verder in 1B te kunnen spelen. Een verhuis naar Moeskroen? Of afspraken met Zulte Waregem en Kortrijk? Dat zal nog moeten blijken.