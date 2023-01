Een herenhuis in New York, twee huizen in Frankrijk en een hond: zo worden bezittingen van Ivana Trump verdeeld (en ex-man Donald krijgt helemaal niets)

Een herenhuis in New York, een appartement in Miami Beach, twee huizen in Frankrijk en een hond: de nalatenschap van Ivana Trump, de afgelopen zomer op 73-jarige leeftijd overleden ex-vrouw van Donald Trump, is immens. Haar eigendommen worden verdeeld over haar drie kinderen, een voormalige oppas en een mysterieuze vriendin. Ook een van Ivana’s ex-partners mag aanspraak maken op haar nalatenschap, maar dat is in ieder geval niet Donald Trump.