Vorig jaar laagste aantal kinderen geboren in Frankrijk in bijna twintig jaar

In 2022 zijn in Frankrijk 723.000 baby’s geboren. Dat zijn er 19.000 minder dan in 2021. Het gaat om het laagste aantal geboortes op een jaar tijd sinds 1946, zo blijkt uit cijfers van het Franse statistiekbureau Insee.

Op 1 januari 2023 telde Frankrijk meer dan 68 miljoen inwoners. Het gaat om een lichte stijging van 0,3 procent in vergelijking met het jaar voordien.

Het natuurlijke evenwicht van de bevolking, ofwel het verschil tussen het aantal geboortes en sterfgevallen, is positief (+56.000 personen). Toch gaat het om het laagste niveau sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, zegt Insee in zijn demografisch jaarverslag.

De stijging heeft ook te maken met het migratiesaldo (+161.000 mensen). Er zijn meer mensen het land binnengekomen dan dat er vertrokken zijn.

De daling van het aantal geboortes is vooral te wijten aan de daling van de vruchtbaarheid. In 2022 bedroeg het vruchtbaarheidscijfer 1,8 kinderen per vrouw, tegenover 1,84 in 2021. Vrouwen zijn gemiddeld 31 jaar bij de geboorte van hun eerste kind. Twintig jaar geleden was dat nog 29,4 jaar.

Verder lag het aantal sterfgevallen in Frankrijk in 2022 iets lager dan in 2020 (-0,3%) en aanzienlijk hoger dan in 2019 (+8,8%).

De levensverwachting was 85,2 jaar voor vrouwen en 79,3 jaar voor mannen.