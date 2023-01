Privéjet waarmee Oost-Vlaamse mensensmokkelaars rijke Irakezen naar ons land haalden, wordt openbaar verkocht

De FOD Financiën verkoopt een vliegtuig dat vorig jaar door de federale politie in beslag werd genomen bij een koppel mensensmokkelaars. Asielzoekers met genoeg cash geld konden op de Iraakse luchthaven van Sulaymania een vlucht boeken om met een privéjet, met beigekleurig lederen interieur, naar Europa te vliegen. Ze kregen ook valse papieren.

Bieden op de Cirrus SR20 van bouwjaar 2006 en met registratienummer N321W kan nog tot 3 februari. De verkoop verloopt via de Finshop, dat voor het eerst een vliegtuig verkoopt. Op de website staan alle voorwaarden uitgelegd. Een inzetbedrag is er niet, kandidaten kunnen een open bod doen maar moeten wel weten dat de toewijzingsprijs wordt verhoogd met 20 procent kosten.

De laatste vlucht, zo staat in het logboek van de N321W, dateert van 13 augustus 2022. Kort nadien zijn de eigenaars, een koppel die vanuit Leupegem bij Oudenaarde opereerde, aangehouden en werden hun twee vliegtuigjes in beslag genomen. Het eerste wordt nu dus openbaar verkocht.

(Lees verder onder de foto)

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) vorig jaar in Wevelgem. Achter hem het vliegtuigje dat nu wordt verkocht — © djr

Ahmed A. (62) en Dorra G. (30) leidden de internationale mensensmokkel vanuit een onopvallend rijhuis en werd gearresteerd na een tip van de Amerikaanse veiligheidsdiensten aan Europol. De twee verdachten haalden rijke Irakezen op en brachten hen met hun privéjets naar hier. De prijzen varieerden van omgerekend zo’n 10.000 tot 60.000 euro. De vluchtelingen, soms gezinnen met kinderen, kregen ook valse papieren. Eens hier startten ze dan een asielprocedure op.

(Lees verder onder de foto)

Het toestel is in zeer goede staat met een beige lederen binnenafwerking — © Finshop/Fod Financiën

Bij een inval bij het koppel thuis, ze hadden Leupegem net geruild voor een villa in Waterloo, vonden speurders onder meer grote bedragen cash, valse diplomatieke paspoorten, valse identiteitsbewijzen en materiaal om de vervalsingen te maken.

Ahmed A. en Dorra G. worden nu vervolgd voor lidmaatschap van een criminele organisatie, mensensmokkel met de verzwarende omstandigheid dat ze ook kinderen smokkelden, valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en witwas. In de zaak werden ook drie aanhoudingen verricht in Italië.

