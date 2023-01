Zulte Waregem-coach Mbaye Leye trekt niet zonder ambities naar Anderlecht: “We moeten wel efficiënter worden”

De nederlaag in Genk liet weinig sporen na bij Zulte Waregem. Behalve de gele schorsing van Miroshi, kon Mbaye Leye daags voor de match op bezoek bij Anderlecht ook goed nieuws brengen tijdens zijn traditionele persbabbel: “Jelle Vossen is helemaal klaar voor zijn terugkeer. Hij is weer volkomen fit en inzetbaar.”

Een ervaren spits met een neus voor doelpunten. Welke coach zegt neen tegen zo’n extra troef? Mbaye Leye beseft dan ook dat Jelle Vossen tijdens de komende maanden nog van grote waarde kan zijn voor Essevee: “Jelle Vossen is helemaal klaar voor zijn terugkeer. Hij is weer volkomen fit en inzetbaar. Hij traint nu al drie dagen met ons. Hij is helemaal klaar en heeft hard gewerkt. Jelle was ook mee naar Genk en trainde daar nog extra op zijn eentje. Hij is op korte tijd enorm geëvolueerd en kan misschien zelfs al starten. Kijk naar Vormer. Zulke jongens kunnen dat aan hoor.”

“Ruud Vormer kan ondertussen ook al 90 minuten aan. Maar omdat we in het slotkwartier in Genk meer snelheid in de spits nodig hadden, heb ik hem toen gewisseld”, verduidelijk Leye nog even zijn keuze. “Zulke wissels zijn ook nodig als je, zoals wij nu, elke drie dagen een wedstrijd hebben. Ik heb in Genk vooral geleerd dat als onze pressing naar wens functioneert en dat dat ons ook meteen meer balbezit oplevert. We hadden in Genk veel meer balbezit dan je zou verwachten. En dat komt door die pressing. Het zijn als het ware communicerende vaten: als je meer in balbezit bent, kun je ook makkelijker die pressing volhouden.”

© Isosport

Toch zag Leye nog een belangrijk werkpunt voor zijn team: “Alleen moeten we wel efficiënter worden, als je zo’n match wil winnen. We hadden wel tien mogelijkheden in Genk waarbij we gevaarlijk konden worden, alleen bleef die ene pass of beweging achterwege. Daar moeten we nog de balans vinden.” Woensdagavond krijgt Essevee daar opnieuw de kans toe, op bezoek bij Anderlecht, dat andermaal een moeilijke periode beleeft.

“Ik weet niet of dit het juiste moment is om naar Anderlecht te gaan”, probeert Leye nadrukkelijk de verwachtingen te temperen. “Intrinsiek hebben ze nog altijd veel talent. Verschaeren, Ashimeru, Arnstadt, Amuzu, er zit veel beweging in. Silva heeft alles om een topspits te worden. We zullen net als tegen Genk scherp moeten verdedigen en hen het balbezit proberen te voorkomen. Anders komen we in de problemen.”

“Abdoulaye Sissako speelt nu eenvoudiger”

Voor die recuperatie rekent Leye zonder twijfel ook op Abdoulaye Sissako. De Franse defensieve middenvelder speelt de laatste weken als herboren. “Abdou is een fijne kerel voor een coach want hij traint hard en luistert altijd aandachtig. In de recuperatie is hij top. Hij levert op dat punt het meeste werk af. Met Brüls en Vormer aan zijn zijde merk je ook dat hij technisch begaafd is.”

“Op het middenveld hebben we op die manier stilaan een file”, stelt Leye geamuseerd vast. “Sissako is werkelijk helemaal terug. Hij lijkt wel bevrijd te voetballen. Hij houdt trouwens van verzorgd voetbal en dat merk je nu we onze nieuwe jongens erbij hebben, speelt hij eigenlijk eenvoudiger en beperkt hij zijn baltoetsen. Je moet de bal niet vijf keer raken, hé. Modric is ook iemand die vaak slechts één of twee keer de bal raakt. En hij is toch de winnaar van de Gouden Bal.”

© photo Marc Van Hecke

Toch moet de coach van Zulte Waregem in aanloop naar het duel tegen Anderlecht ook wel weer wat puzzelen. “We missen Miroshi door een gele schorsing. Hij doet het al een poosje heel goed op de linksachter. Hij is heel polyvalent want kan ook centraal achterin uit de voeten maar kan ons zelfs ook meer op de flank prima diensten bewijzen. Hoe ik hem zal vervangen? We hebben wel enkele opties. Eventueel kunnen we ook nog eens opteren voor een viermansdefensie. Soms moet je je ook aanpassen aan de tegenstander.”

“Sörmo kan ook links spelen. Hij is heel goed op dreef, hopelijk blijft hij nu gespaard van problemen. We hadden vorig jaar toch wel wat twijfels over zijn sportieve toekomst. Nu is hij helemaal terug. Hij heeft nogmaals bewezen dat hij op en top prof is. Tegen alles en iedereen in, heeft hij terug geknokt. Met hem heb ik ook een stel extra hersenen op het veld erbij”, aldus een opgetogen Essevee-coach.

“Christian is een artiest”

Een andere speler die in zijn geen tijd heeft opgewerkt tot een verlengstuk van Leye op het veld is zonder twijfel Christian Brüls. Iemand met handleiding, volgens velen maar bij Zulte Waregem lijkt hij de ideale biotoop gevonden te hebben om zijn loopbaan in schoonheid af te ronden. Christian Brüls mag van mij gerust in de Oostkantons blijven wonen. Als hij maar presteert op het veld. Niet iedereen kan dat aan natuurlijk, dergelijke ritten.”

“Vaak hebben we het over ‘vorm’ maar eigenlijk is de inhoud belangrijker. Imago is bovendien relatief. Voor sommigen ben ik een dictator. Als je presteert, valt dat best mee. (lacht) Een fabrieksarbeider mag toch ook doen wat hij wil, als hij de fabriek buiten stapt? Ik begrijp heel goed de situatie van Christian. Als hij thuis is bij zijn familie en vrienden, voelt hij zich beter. Misschien slaapt hij daar wel meer dan als hij op vijf minuten van het stadion woont. Ik woon ook nog in Luik. Ach, Christian is een artiest. Als je in onze maatschappij niet ‘de norm’ volgt, ben je speciaal volgens de mensen. Ik kijk daar doorheen.”