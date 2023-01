Cijfers bewijzen: Union is beste ploeg van België sinds terugkeer op hoogste niveau, al doet Club Brugge het op één vlak (nipt) beter

Voorlopig tweede in de competitie, minstens 1/8ste finale van de Europa League, minstens halve finale van de Croky Cup en vorige week nog drie toppers na elkaar gewonnen. Union raast gewoon door en doet het dit seizoen misschien wel nóg beter dan vorig seizoen. Sinds hun terugkeer op het hoogste niveau in de zomer van 2021 laten de Brusselaars zelfs Club Brugge achter zich als beste ploeg van het land. Dat bewijzen de statistieken. Woensdagavond tegen Cercle Brugge (18.30 uur) willen ze daar een vervolg aan breien.

Sinds de terugkeer op het hoogste niveau speelden Union en de G5-clubs – Antwerp, Anderlecht, Club Brugge, Gent en Genk – 60 competitiewedstrijden (match van Genk dinsdagavond nog niet meegeteld). Daarin behaalde Union liefst 129 punten op 180. Dat is iets meer dan 71 procent. Onderscheiding dus. Zo laten de Brusselaars álle topclubs achter zich. Club Brugge is tweede met 121 punten, Anderlecht sluit de rij der topclubs met 98 punten. Kleine kanttekening: Gent en Genk speelden vorig seizoen niet de Champions’, maar de Europe play-offs. Zij hadden dus een aantal ‘makkelijke’ wedstrijden meer.

© BELGA Aantal punten (sinds begin seizoen 2021-2022) 1. Union: 129 op 180 2. Club Brugge: 121 3. Genk: 114 4. Gent: 108 5. Antwerp: 106 6. Anderlecht: 98

Ook qua doelsaldo is Union de beste leerling van de klas sinds de terugkeer op het hoogste niveau. Les Unionistes maakten al 126 doelpunten, dat zijn er gemiddeld meer dan twee per wedstrijd. Niemand doet beter. Genk is nipt tweede met 125 doelpunten. En Union kreeg ook het minst aantal goals tegen met 55 stuks. In dat klassement is Gent de verrassende tweede.

© BELGA Aantal doelpunten voor: 1. Union: 126 2. Genk: 125 3. Club Brugge: 117 4. Anderlecht: 108 5. Gent: 99 6. Antwerp: 93

© BELGA Aantal doelpunten tegen: 1. Union: 55 2. Gent: 56 3. Club Brugge: 64 4. Antwerp: 70 5. Anderlecht: 72 5. Genk: 72

De meest constante ploeg van het voorbije anderhalf jaar? Ook Union. De één op negen in de play-offs van vorig seizoen was hun slechtste reeks. Dat was de enige keer dat ze twee competitiewedstrijden op rij verloren. Bij alle G5-clubs is het minstens een keer crisis geweest. Club Brugge kan nu bijvoorbeeld al vijf matchen op rij niet meer winnen.

© BELGA Max. aantal wedstrijden na elkaar zonder zege: 1. Union: drie 2. Anderlecht: vier 3. Club Brugge: vijf 3. Antwerp: vijf 3. Genk: vijf 3. Gent: vijf

En tot slot, ook niet onbelangrijk: de onderlinge duels tussen de G5-clubs en Union. Ook daarin doet Union het bijzonder goed met 38 punten op 69, maar moet het nipt de duimen leggen voor Club Brugge. Blauw-zwart haalde één punt meer in de onderlinge duels. Vooral de twee zeges van Club tegen Union in de Champions’ play-offs waren levensbelangrijk en beslisten over de titel. Voor Anderlecht - dat dit seizoen nog geen enkele topwedstrijd won - zijn deze cijfers pijnlijk.