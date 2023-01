Frankrijk wil ‘anti-inflatiemandje’ invoeren met twintig spotgoedkope basisproducten

Een van de manieren die door de Franse regering wordt bestudeerd om de nog altijd torenhoge inflatie op voeding te temperen, is de invoering van een zogeheten ‘anti-inflatiemandje’. Dat is een klein mandje met een twintigtal basisproducten, die grote supermarkten in Frankrijk bijna tegen kostprijs zouden aanbieden aan hun klanten.

“Het zijn hygiëneproducten voor baby’s en volwassenen, zuivelproducten, verse producten, pasta …”, verduidelijkt het kabinet van Olivia Grégoire, minister van Handel en Economie, in de Franse zakenkrant Les Echos.

Als het ‘anti-inflatiemandje’ er komt, zal het in Frankrijk hoogstens gelden voor een twintigtal van de 20.000 tot 30.000 producten in de supermarkt, waardoor de impact op de winstmarges van de betrokken winkelketens sowieso beperkt blijft.

Vrijwillig, niet verplicht

Let wel, de gesprekken met de supermarkten zitten nog in een beginstadium. Het is dus nog afwachten wat er concreet uit de bus komt. Al lekte wel al uit dat het kabinet van de bevoegde Franse minister Grégoire voorlopig eerder mikt op vrijwillige toezeggingen van grote supermarktketens en handelaars, dan op de invoering van nieuwe wetten en regels.

Het Franse initiatief is geïnspireerd op een soortgelijk systeem dat in november in Griekenland is ingevoerd, waar de prijzen van basisvoedingsmiddelen in een jaar tijd met wel 50 procent zijn gestegen. Daar is het inflatiemandje groter dan het mogelijk in Frankrijk zou worden en is het systeem bij wet verplicht.

Het Griekse mandje bestaat uit liefst 51 basisproducten tegen vaste prijzen, onderverdeeld in 31 categorieën, gaande van brood tot pasta, via melk, eieren, rijst en vlees. Op alle betrokken producten is een blauw label aangebracht. Supermarkten die in Griekenland niet meedoen, riskeren daar een boete van 5.000 euro.