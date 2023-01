Dochter smeekt vader in tranen, maar die ontkent: “Geef alstublieft toe wat je ons al die jaren hebt aangedaan”

“Geef alstublieft toe wat je ons hebt aangedaan”, smeekte de dochter van L.M. met tranen in de ogen. Dinsdag moest haar vader L.M. uit Temse zich in de correctionele rechtbank van Dendermonde komen verantwoorden voor het jarenlang folteren van zijn drie kinderen. Hij riskeert drie jaar cel. De man ontkent de feiten. “Ik zal geen prijs winnen voor vader van het jaar, maar ik heb mijn kinderen niet gefolterd”, zei hij.

Het gezin uit Temse ging jarenlang gebukt onder de terreur van hun vader. Pas meer dan een decennium later kwamen de kinderen naar buiten met de gruwel die ze hebben moeten doorstaan in hun jeugd. “Tot op vandaag lijd ik onder de foltering die we moesten ondergaan en heb ik psychologische bijstand nodig”, sprak de zoon met een krop in de keel. Overmand door emotie staakte hij vroegtijdig zijn pleidooi en ging hij weer zitten.

De feiten die zich afspeelden in het huishouden zijn hallucinant. “De vader heeft jarenlang angst geïmplementeerd in het gezin”, klonk het bij de advocaat van de slachtoffers. “De kinderen brachten hun jeugdjaren in pure angst door, en de gevolgen daarvan zijn nu nog zichtbaar. Zowel psychisch, als fysiek.”

Slagen van de zweep

De vader is een fervent hondenliefhebber en heeft tien à vijftien honden in zijn bezit die hij steeds heeft vertroeteld. “Zijn honden kregen meer liefde en leefden in betere omstandigheden dan zijn kinderen”, klonk het bij de raadsman van de slachtoffers. De vader ging heel ver in de foltering van zijn kinderen. De zoon kreeg geregeld slaag met de zweep en houdt daar tot op vandaag nog littekens aan over. Hij heeft ook brandwonden van een mes dat zijn vader gloeiend heet op zijn huid duwde.

Ook zijn dochter ging gebukt onder het schrikbewind van haar vader. “Ik stond regelmatig in voor de afwas. Ik moest de eetbakken van de honden uitwassen die vol uitwerpselen hingen”, vertelde de duidelijk geëmotioneerde dochter. “Als ik dit niet goed deed, dan werd ik met mijn hoofd in het hete afwaswater geduwd.”

Vechtmachines

Zoon en dochter werden ook al op jonge leeftijd ingeschakeld bij het trainen van de honden die werden opgeleid tot echte vechtmachines. Zijn zoon kreeg al op 12-jarige leeftijd een beschermingspak aan en werd dan aangevallen door honden. De dochter kreeg dezelfde taak, maar als de honden niet meewerkten, kreeg ze de woede van haar vader over zich.

Met tranen in de ogen deed ze haar verhaal in de rechtbank. “Op een dag lukte de training van de honden niet. Ik werd met de haren tegen de grond geduwd en kreeg slagen en trappen op mijn gezicht terwijl ik in een bolletje gekruld op de grond lag”, vertelt ze. “Ik kon ontsnappen en me verstoppen in mijn kamer. Maar mijn vader kwam zelfs tot daar om mij blind van woede en schuimbekkend een lesje te leren.”

De kinderen leefden op de koop toe in erbarmelijke omstandigheden. De ramen in hun slaapkamer waren stuk en er was geen verwarming. Ze werden zelfs mentaal getreiterd door hen geen eten te geven. M. was in zijn vrije tijd ook voetbaltrainer en nam een jeugdploeg onder zijn vleugels. “Deze kinderen kregen wel liefde en verwende hij zelfs met shirts die hij zelf aankocht. Waarom krijgen zij wel liefde en wij niet? Dat hebben zijn kinderen zich jarenlang afgevraagd”, klonk het bij de advocaat.

Smeekbede

“Geef alstublieft toe wat je ons al die jaren hebt aangedaan. Dat is het enige dat we willen horen”, smeekte de dochter aan haar vader. De smeekbede raakte M. niet in het minst. Hij ontkent zelfs de aantijgingen. “Ik ga geen prijzen winnen voor vader van het jaar, maar ik heb mijn kinderen niet gefolterd. Misschien had ik wel een paar situaties iets rustiger moeten aanpakken”, vertelde hij. Zelf zegt hij niets te herinneren van de zweepslagen en andere vormen van mishandeling. “Ik stond toen onder grote stress en ik leid aan geheugenproblemen”, was zijn uitleg.

Volgens het openbaar ministerie zijn de feiten van foltering wel degelijk bewezen. “Er zijn genoeg verklaringen van getuigen dat de man ‘een kort lontje’ heeft. De kleinste banaliteit was voldoende om zijn kinderen fysiek en mentaal te mishandelen”, vertelt de procureur. “Het tirannieke gedrag van de beklaagde heeft zijn littekens achter gelaten. Zijn kinderen hebben in hun jeugd vreselijke gewelddaden moeten doorstaan.”

De procureur laakt bovendien het gebrek aan schuldinzicht. Er wordt voor de beklaagde een celstraf van drie jaar geëist. De voorzitter velt het vonnis op 21 februari.