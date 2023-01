Onwaarschijnlijk. Anderlecht-Zulte Waregem is nu een duel om weg te raken uit de kelder van het klassement, maar tien jaar geleden was het nog de titelmatch in eerste klasse. Op 19 mei 2013 waande Essevee zich twee minuten kampioen, maar paars-wit maakte nog gelijk en dat volstond voor zijn 32ste titel. Een terugblik.