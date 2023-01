Na zes jaar stilte geeft Kevin Spacey eerste speech: “Ik zal me nooit verstoppen”

Voor het eerst in zes jaar sprak Kevin Spacey nog eens in het openbaar, tijdens een prijsuitreiking in TurijN; — © AP

Zes jaar geleden viel zijn carrière in duigen, na beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nog steeds hangen twaalf aanklachten van aanranding boven het hoofd van Kevin Spacey (63), maar dat hield het Italiaanse nationale filmmuseum in Turijn niet tegen om hem te eren met een carrièreprijs. Maandagavond nam hij, voor het eerst in jaren, zelf het woord. “Ik ben jullie heel dankbaar, omdat jullie de ballen hadden om mij vanavond uit te nodigen.”

“Mijn eerste rol speelde ik in de les toneel op de middelbare school”, zei Kevin Spacey in zijn eerste speech in zes jaar tijd. “We moesten een kleine scène bedenken van vijf minuten, zonder woorden. Ik was elf jaar oud en besloot een tafereel uit een western te brengen, zodat ik een cowboy kon spelen. Een bankovervaller, eigenlijk. Uiteraard een slechterik.”

Een slechterik, dat is het imago dat de acteur anno 2022 met zich meedraagt. En niet alleen omwille van zijn memorabele rollen als seriemoordenaar John Doe in Se7en, oplichter Verbal in The usual suspects of de genadeloze politicus Frank Underwood in de Netflixserie House of cards.

In het najaar van 2017 werd Spacey door meerdere mannen beschuldigd van seksueel wangedrag. De rollen schrompelden in sneltempo op, de klachten bleven stijgen. Al meer dan dertig mensen kwamen naar buiten met getuigenissen over de acteur. Vorig jaar werd hij nog beschuldigd van vijf zedendelicten tegen drie mannen, vorige week moest hij nog voor de Britse rechtbank verschijnen na zeven nieuwe aanklachten.

Lof voor manager

Dat het Italiaanse nationale filmmuseum in Turijn hem met open armen verwelkomt, valt dus niet overal in het land in goede aarde. Vorig jaar was er al enige opschudding, toen hij in diezelfde stad zijn eerste film na alle controverse – de bizarre video’s die hij jaarlijks op kerstavond postte niet meegerekend – draaide. “Ik ben werkelijk gezegend”, sprak Spacey maandagavond. “Dankbaar, nederig. Ik ben het museum vooral dankbaar dat omdat ze le palle (Italiaans voor ‘de ballen’, red.) hadden om mij vanavond uit te nodigen.”

De acteur trad niet in detail over de aanklachten die tegen hem liepen of nog steeds lopen. Wel sprak hij vol lof over vrienden en collega’s, zijn manager Evan Lowenstein in het bijzonder. “Het is bijna onmogelijk om te beschrijven wat hij voor me heeft gedaan. Hij stond niet alleen naast mij. Hij liep voor me uit toen ik leiding nodig had, hij stond achter me toen ik een duwtje nodig had. Hij is erin geslaagd alle tegenslagen te verwerken en door te gaan. Dat heeft me de kracht gegeven om op te staan en hem te volgen.”

Verstoppen

De bal ging destijds aan het rollen na een getuigenis van Star trek-acteur Anthony Rapp, die vertelde dat een 26-jarige Spacey hem als jongen van 14 probeerde te dwingen tot seks. Het kwam afgelopen oktober tot een rechtszaak, waarin Spacey werd vrijgesproken door een burgerlijke rechtbank in New York. De jury oordeelde dat Rapp niet kon bewijzen dat hij destijds ongewenst seksueel was benaderd. De nieuwe aanklachten worden de komende maanden onderzocht. Het proces vindt plaats in juni, in april is er al een procedurele zitting. Spacey pleitte vorige week opnieuw onschuldig.

Aan het einde van zijn speech bedankte hij het filmmuseum voor een “avond die hij nooit zal vergeten”. De acteur gaf geen interviews aan de internationale pers, maar ging wel in gesprek met enkele Italiaanse journalisten. Daarin wilde hij benadrukken dat hij niet van plan is in de obscuriteit te verdwijnen. “Ik leef elke dag mijn leven. Ik rijd rond, praat met mensen, ga naar restaurants, speel tennis. Ik ben niet in een grot gaan wonen. Ik verstop me niet en zal dat ook nooit doen.”