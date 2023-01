Na racistische reacties op Tiktok-filmpje met jeugdspelers: KAA Gent dient klacht in bij politie

Kurt Defrancq zijn ‘Kunstenaarsrusthuis’ in ruil voor een pastorie: “We onderhandelen met de kerkfabriek”

Om een rusthuis voor kunstenaars te kunnen oprichten in de Sint-Martinuskerk in Baarle-Drongen, bekijkt het stadsbestuur of het de pastorie naast de kerk in zijn bezit kan krijgen. Die zou daarvoor …