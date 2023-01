Zaak tegen Ratzinger over verdoezelen seksueel misbruik wordt tijdelijk opgeschort wegens overlijden

Benedictus XVI werd afgelopen zomer aangeklaagd door een man die zei dat hij als kind seksueel misbruikt is door een priester in Beieren. De man vond dat Joseph Ratzinger medeplichtig was aan het misbruik, omdat hij toen aartsbisschop was van München en Freising. Hij is samen met zijn opvolger, kardinaal Friedrich Wetter, aangeklaagd omdat de priester onder hun leiding zijn gang is kunnen gaan. De rechtbank moet vaststellen of er criminele feiten werden toegedekt.

De op 31 december overleden paus emeritus had een groot advocatenkantoor ingehuurd om hem tijdens de procedure te vertegenwoordigen. Dat kantoor had gevraagd om de procedure te pauzeren totdat er een rechtsopvolger is aangeduid. Wanneer dat is gebeurd, zal de procedure worden hervat, aldus de woordvoerder. De procedures tegen andere beschuldigde kerkleiders worden wel voortgezet.