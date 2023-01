Man (32) die 65-jarige vrouw urenlang misbruikte in haar appartement blijft in de cel

De 32-jarige man die woensdag opgepakt werd voor ernstige zedenfeiten met geweldpleging op een 65-jarige vrouw in een appartementsgebouw in Dendermonde, blijft in de cel. De raadkamer in Dendermonde heeft dinsdag zijn aanhouding bevestigd, meldt het parket Oost-Vlaanderen, dat verder geen details geeft.

De feiten gebeurden in de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 januari in een appartementsgebouw in de straat Krijgshof in Dendermonde. De 32-jarige man drong binnen in het appartement van de vrouw en verplichtte haar om seksuele handelingen te stellen. De feiten zouden enkele uren geduurd zouden hebben.

De vrouw kon donderdagmorgen ontsnappen en de politie werd verwittigd. De 32-jarige verdachte werd nog ter plaatse aangetroffen. Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde en aangehouden. Er werd ook een psychiater aangesteld voor verder onderzoek. De raadkamer in Dendermonde heeft nu zijn aanhouding met een maand verlengd.

Advocaat Bob Westerlinck laat weten zich te hebben teruggetrokken uit de zaak. Hij wenst daarover verder niets te communiceren om het onderzoek niet te schaden. Nicolas Peeters is aangesteld als nieuwe advocaat van de verdachte, ook hij wil voorlopig niet meer informatie kwijt.