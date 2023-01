Huiskapper van Rode Duivels krijgt Taal Aktie Komitee op zijn dak: “Hij moet zich aanpassen”

Mathieu Nayis, de bekende kapper van de Rode Duivels en heel wat BV’s, opent binnenkort een nieuw filiaal in Nossegem. Hij kreeg er alvast het Taal Aktie Komitee (TAK) op zijn dak. Dat is niet gediend van enkele Frans- en Engelstalige opschriften op zijn venster.

Kapper Mathieu Nayis opende in 2015 zijn eerste kapsalon in Anderlecht. Sindsdien werd hij de favoriete kapper van bekende gezichten zoals Jean-Claude Van Damme, maar ook veel voetballers. Hij promoot zichzelf graag als de ‘officiële kapper van de Rode Duivels’ en dat is geen leugen: onder meer Youri Tielemans, Toby Alderweireld en Michy Batshuayi zijn er graag geziene klanten.

Etalage overplakt

Op de nieuwe vestiging van de kapperszaak in Nossegem – er zijn er al verschillende in Brussel, Waals-Brabant, Sint-Niklaas en ook Dilbeek – die binnenkort de deuren opent op de Mechelsesteenweg aan de kruising met de Guldendelle, wordt één en ander ook uitdrukkelijk geafficheerd in het Frans en het Engels. (lees verder onder de foto)

Ook Jean-Claude Van Damme is klant bij Mathieu Nayis. — © bfs

Dat is een doorn in het oog van het Taal Aktie Komittee (TAK). Een aantal leden overplakte de etalage van de zaak met grote stickers. “We hebben meteen duidelijk willen maken dat uitgeweken Brusselaars zich dienen aan te passen aan de streek waarin ze zich vestigen, niet andersom”, aldus het TAK.

Affiches al verwijderd

Nicolas George, directeur van de kappersketen, betreurt de actie. “Aan de ene kant van de etalage waren de opschriften wel degelijk ook in het Nederlands. Dus ik vind deze actie niet correct. Dat er vanuit het gemeentebestuur in het Nederlands gecommuniceerd moet worden vind ik maar normaal in een Vlaamse gemeente, maar hier gaat het om een commerciële zaak die ook Franstalige klanten zal aantrekken. Die mogen ook geïnformeerd worden. De affiches zijn trouwens intussen al verwijderd, geen idee door wie.”

Wanneer de kapperszaak zal openen, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens George gebeurt dat zeker voor juni.