Russen kopen massaal huizen in Turkije: “Antalya wordt gerussificeerd”

Russen zijn in groten getale huizen aan het kopen in Turkije. Het afgelopen jaar kochten Russen er 16.312 woningen, zo meldt het statistische bureau Turkstat. Dat is een verdrievoudiging vergeleken met vorig jaar. Russen staan daardoor in voor bijna een kwart van alle woningen in Turkije die door buitenlanders worden gekocht.