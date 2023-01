Hulpdiensten staken zoekactie in puin appartementsgebouw Dnipro: 39 mensen gered, nog 20 vermisten

De Oekraïense hulpdiensten zetten een punt achter hun zoek- en reddingsoperaties in het puin van het appartementsgebouw in Dnipro, in het oosten van Oekraïne. Volgens de laatste balans zijn daar 44 doden gevallen. Twintig mensen worden nog vermist.

“Om 13 uur plaatselijke tijd zijn de zoek- en reddingsoperaties op de site van de raketinslag in de stad Dnipro afgerond”, aldus de Oekraïense hulpdiensten op de Telegram-berichtenapplicatie.

Een groot deel van het negen verdiepingen tellende gebouw was zaterdag ingestort nadat het door een raket was geraakt. In totaal zijn 44 lichamen gevonden, van onder meer 5 kinderen. Twintig mensen zijn nog vermist, 79 mensen onder wie 16 kinderen raakten gewond. Het gaat om een van de voor burgers dodelijkste bombardementen sinds het begin van de Russische agressieoorlog in Oekraïne, nu al bijna 11 maanden geleden.

Gedurende bijna 4 dagen zochten de hulpdiensten naar overlevenden in het puin. Daarbij zijn 39 mensen gered.

© AFP

Maandag beloofde de Oekraïense president Volodimir Zelenski dat “iedereen die schuldig is aan deze oorlogsmisdaad zal worden geïdentificeerd en voor het gerecht zal worden gebracht”.

Rusland ontkent elke betrokkenheid in het bloedbad. De woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, zei maandag dat de tragedie ver

© AFP

oorzaakt zou kunnen zijn door Oekraïens luchtafweergeschut.