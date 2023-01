Bokstrainer Bruno ontzet nadat Daan (14) uit het leven stapt: “Over die pesterijen heeft hij nooit iets gezegd”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

De Waregemse jongen die vorige week uit het leven stapte, was onder meer lid van kickboksclub Siam Gym in Zwevegem. Zaakvoerder Bruno Derycke (40) kende Daan T. en zijn vader goed, beiden gingen geregeld samen trainen in de Zwevegemse club.

“Bij ons was Daan een zeer enthousiaste jongen, die altijd welgezind was. Hij vertelde vaak in geuren en kleuren over zijn avonturen bij de rugbyclub, en blijkbaar vertelde hij daar over wat hij hier allemaal deed.” Dat Daan het moeilijk had op school en gepest werd, daar wist trainer Bruno niets van. “Hij heeft daar nooit met een woord over gerept en liet ook niets in die richting uitschijnen.”

Net dat wil Derycke nu zien veranderen. “Ik kan maar één oproep doen na Daans dood en dat is om met elkaar te praten. Zoek een vertrouwenspersoon, een vriend, een trainer bij wie je terechtkan”, zegt Derycke.

Luisterend oor

Zelf probeert hij die rol in zijn club op te nemen. “Van de federatie zijn we verplicht om zo’n contactpersoon te hebben, een rol die ik op mij neem. Als ik zie dat mensen het moeilijk hebben tijdens een training, ga ik altijd met hen praten.”

Zo’n gesprek kon voor Daan misschien een verschil gemaakt hebben. “Het ging het pesten niet tegengehouden hebben, maar het had er misschien wel voor gezorgd dat Daantje nog bij ons was.”

Daan was niet alleen actief bij de rugbyclub, hij ging ook regelmatig kickboksen. — © rr

Maar daar zijn toch officiële instanties voor, hoor je mensen denken. “Een jonge gast gaat op zo’n moment niet bellen naar de Zelfmoordlijn. Hoe goed die instanties ook zijn. Misschien moeten we nadenken over een laagdrempelige manier, zoals een app om te chatten. Maar bovenal denk ik dat je als luisterend oor in de omgeving een verschil kan maken.”

Inzamelactie

Dan moet de persoon die zich slecht voelt wel durven spreken. “Niet iedereen staat ervoor te springen, maar als we duidelijk maken dat we zullen luisteren en niet zullen oordelen, kunnen we misschien voor één iemand al het verschil maken.”

Ook in zijn club zal Derycke proberen nog meer het verschil te maken. “Ik ga nog vaker met mensen, jongeren én volwassenen praten. Even ventileren kan zo’n deugd doen”, aldus Derycke.

Ondertussen werd ook een inzamelactie op poten gezet voor de ouders van Daan. Een vriendin wil hen op die manier ondersteunen bij de eventuele kosten die nog bij het overlijden komen kijken, net als bij de kosten voor de advocaat. Er was dinsdagavond al ruim 8.000 euro ingezameld en de teller blijft oplopen.