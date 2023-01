Makelaar Yannick Carrasco bevestigt: “We werken aan een transfer naar Barcelona”

Yannick Carrasco (29) van Atlético Madrid geniet nadrukkelijke belangstelling van FC Barcelona. Het plan is om de Rode Duivel te ruilen voor Memphis Depay. Carrasco’s makelaar Pini Zahavi aan onze redactie: “We are talking, we praten.”

Nog tot en met 2024 ligt Yannick Carrasco onder contract bij Atlético Madrid, maar de speler wil er voorlopig niet verlengen. Volgens Spaanse media omdat hij al maanden tevergeefs wacht op een beloofde loonsverhoging. Pini Zahavi, de makelaar van Carrasco, voert de druk op: hij heeft aan FC Barcelona voorgesteld om Carrasco te ruilen voor Memphis Depay, spits op overschot op Camp Nou. Carrasco heeft oren naar dat idee: hij vindt Barça een aantrekkelijke piste.

“We zijn aan het praten”, zegt Zahavi wanneer we hem aan de lijn krijgen. “Het plan is om Yannick te ruilen voor Depay. Het is nog niet concreet, ik weet niet of het kan lukken, maar de onderhandelingen lopen. Yannick ziet het wel zitten, hij is een goeie speler.”

FC Barcelona speurt naar opportuniteiten die haalbaar zijn binnen de financiële limieten, want de Catalaanse club flirt met de grenzen van de Financial Fair Play in Spanje. Een ruildeal past binnen dat plaatje. Ook Atlético zit krap bij kas.