Afvalwater Chinese vluchten kon nog niet gecontroleerd worden op coronavarianten

Het afvalwater van de rechtstreekse vluchten uit China die de afgelopen weken geland zijn op Zaventem kon nog niet gecontroleerd worden op coronavarianten. Er was te weinig coronavirus in aanwezig, legde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dinsdag uit in de Kamer.

Sinds begin januari controleert het Leuvense Rega Instituut het afvalwater van de rechtstreeks passagiersvluchten uit China. De Chinese overheid heeft het strenge zerocovidbeleid van de afgelopen jaren abrupt losgelaten en kampt sindsdien met een grote uitbraak van het coronavirus, en dat terwijl Chinezen wel opnieuw vrij kunnen reizen.

Het Rega-instituut heeft tot nog toe het afvalwater van de vluchten van 7,10, 12, 13 en 14 januari gecontroleerd. Met uitzondering van de vlucht van 7 januari moesten de passagiers voor de boarding een negatief testcertificaat kunnen voorleggen.

LEES OOK. Hoe de stoelgang van vliegtuigpassagiers ons moet helpen in de strijd tegen nieuwe coronavarianten

Alle passagiers beschikten effectief over die negatieve test, gaf Vandenbroucke dinsdag aan in de Kamercommissie Gezondheid. Vijfendertig mensen gingen ook in op de mogelijkheid om een vrijwillige antigeentest te ondergaan, en ook die waren allemaal negatief.

Het afvalwater bevatte bijgevolg een “zeer beperkte hoeveelheid” coronavirus, gaf Vandenbroucke aan. Dat is op zich geruststellend, zei hij, maar het betekent ook dat het niet mogelijk was om genoomsequentiëring toe te passen om coronavarianten op te sporen. Dat is belangrijk om na te gaan of Chinese reizigers varianten binnenbrengen waartegen de westerse coronavaccins niet bestand zijn.