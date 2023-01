Lars (13) stapte uit het leven na pesterijen, zijn moeder getuigt: “Op de begrafenis zag ik wie de pester was”

Ramona met een foto van haar zoon Lars (13), die in 2015 uit het leven stapte. — © Foto Kurt

De noodkreet van de ouders van Daan (14) uit Waregem, die vorige week uit het leven stapte na vermeend pestgedrag, rijt oude wonden open bij Ramona Ruckebusch (44). Haar zoon Lars (13) stapte in 2015 uit het leven. Eerst werd hij uitgelachen op school, maar na zijn overlijden bleek dat hij ook geduwd en soms geslagen werd. Op zijn begrafenis stond de mama oog in oog met een van de pesters. “Acht jaar hield ik me sterk. Nu ben ik gebroken.”