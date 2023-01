Anderlecht-aanwinst Anders Dreyer spreekt voor het eerst: “Zonder Deense bazen had ik hier ook getekend”

Anders en beter. Anders Dreyer (24) moet de redder van Anderlecht worden, nog meer nu Fabio Silva opzij is geschoven. Paars-wit scoort erg moeilijk en dat kan de flankaanvaller die voor 4,25 miljoen euro overkwam van Midtjylland verhelpen. Dreyer zit woensdag tegen Zulte Waregem voor het eerst in de kern, maar start op de bank. “Druk? Ik ben gewend aan veel druk.”

Hij lijkt op tennisser David Goffin. Vanuit een bepaald perspectief heeft hij ook veel weg van Rode Duivel Thomas Foket, maar hij is Anders. Bij Midtjylland was Dreyer in 16 competitiematchen goed voor 8 goals en 1 assist en die lijn moet hij ook doortrekken bij RSCA. “Ik ben een speler die ervan houdt om hoog druk te zetten”, zegt de linkspoot. “De bal hoog veroveren op het veld en daarna maakt het mij niet uit of ik zelf scoor of een ploegmaat. Ik wil net zo graag de beslissende passes geven.”

Je beseft toch dat Anderlecht snakt naar zo’n speler? De druk is hoog.

“Druk? Ik ben gewend aan veel druk. Het was gemakkelijk om voor Anderlecht te kiezen. Toen ik twee weken geleden hoorde van hun interesse was dat een eer. Deze club heeft drie sterren boven haar logo (per tien titels krijg je een ster, red.) en dat is niet voor niets. Jonge Deense spelers zoals ik willen graag in buitenlandse competities voetballen die hoger staan aangeschreven dan de Deense.”

Je bent hier toch ook dankzij de Deense CEO Sports Jesper Fredberg en de Deense coach Brian Riemer?

“Ook zonder die Deense bazen zou ik voor Anderlecht gekozen hebben. Ik heb me over deze club geïnformeerd, onder meer door bij Midtjylland te praten met Kristoffer Olsson die daar nu door Anderlecht is uitgeleend. Die was heel positief.”

Riemer komt tussen: “Anders stond al op onze radar toen ik nog assistent was bij Brentford. Hij is een speler die kansen creëert. Soms voor zichzelf – onder meer met een goed schot – en soms voor zijn ploegmaats. Nu hij haalbaar bleek, was dat een mooie kans.”

© BELGA

Je bent naar verluidt een type zoals Andreas Skov Olsen van Club Brugge.

“Jullie zullen ons wel vergelijken omdat we allebei uit Denemarken komen en rechterwinger zijn, maar we zijn andere types. Als het moet, kan ik ook als spits spelen of als nummer 10.”

Je marktwaarde wordt op 9 miljoen euro geschat, maar Anderlecht haalde je voor 4,25 miljoen. Liet jij die clausule zetten in je contract bij Midtjylland?

“Ja, ik wilde bij Midtjylland enkele details in mijn contract die belangrijk waren voor de rest van mijn carrière. Nogmaals, als jonge speler is het buitenland plezanter. Ik weet al wat het inhoudt, want ik heb er al van geproefd.”

Juist, op je 24ste speelde je al in vijf verschillende landen.

“Omwille van diverse redenen. Ik trok op jonge leeftijd naar het Engelse Brighton, maar eerlijk: dat was te vroeg. Het was wel goed om te ervaren hoe groot het verschil was tussen de Deense competitie en de Premier League, de beste competitie ter wereld. Ik werd een paar keer uitgeleend, belandde terug in Denemarken en finaal bij het Russische Rubin Kazan. Het voordeel daarvan is dat ik een groot aanpassingsvermogen heb. Ik ben mentaal klaar voor een nieuwe buitenlands avontuur.”

© BELGA

Je liet bij Kazan je contract verbreken toen de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uitbrak.

“Ik had ook bij Rubin Kazan kunnen blijven, maar dat was voor mij geen optie. Ik heb een familie in Denemarken en je weet nooit hoe zo’n oorlog evolueert. Ik voelde me weliswaar niet in gevaar, maar wilde geen risico’s nemen.”

Midtjylland profiteerde en haalde je op met een privéjet.

“Ja, via Servië. Ik ben dankbaar dat Midtjylland toen openstond voor die transfer.”

Bij je debuutmatch bij Rubin Kazan scoorde je direct een hattrick. Doe je dat ook tegen Zulte Waregem?

“Dat zou leuk zijn, hé. Kijk, ik heb een aantal matchen van Anderlecht bekeken en ik ben ervan overtuigd dat dit een competitief team is dat hoger kan mikken.”

Riemer komt opnieuw tussen: “Anders niet zal starten tegen Zulte Waregem. De Deense competitie ligt al stil sinds 13 november. Hij heeft wat tijd nodig, ook om zich aan te passen aan de tactiek en de ploegmaats.”

Waarom speel je met nummer 36. Omdat Lukaku met dit nummer begon bij Anderlecht?

“Neen, neen. Dat was gewoon mijn eerste nummer bij Midtjylland. Ik kan alleen zeggen dat mijn conditie best goed is en dat ik er zo snel mogelijk wil staan.”