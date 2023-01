Erling Haaland blikt terug op “gekke avond” tegen Genk en schittert in peperdure outfits: “Het belangrijkste in het leven? Slaap”

Erling Haaland staat te boek is een van de beste goalgetters ter wereld. Maar de Noorse spits van Manchester City heeft nog andere talenten, zo blijkt. Hij schittert deze week namelijk als model in het modemagazine British GQ.

Met z’n haar perfect in de plooi, een ketting van 800 euro rond zijn nek, peperdure pantoffels aan onder een pyjama van 2.200 euro of stijlvol liggend in een zetel met een jasje van 4.300 euro aan. Haaland kan het blijkbaar allemaal.

“Het maakt mij allemaal niets uit”, aldus de Noorse ploegmakker van Kevin De Bruyne. “Ik lees niks over mezelf, nooit. Je kan toch niet controleren wat mensen over je denken, schrijven of zeggen. Dus ik zou er ook niet aan kunnen veranderen.”

Haaland stelt in het interview ook dat hij niet altijd zo’n fysieke topatleet was. “Ik probeer nog altijd exact hetzelfde te doen als wanneer ik 13 jaar was. Ik doe nog altijd dezelfde loopoefeningen. Laat me clips zien van die leeftijd en je zal zien dat ik nog steeds hetzelfde doe. Ik doe daarnaast ook aan meditatie. Om te relaxen en niet te veel na te denken. Stress is voor niemand goed, ik haat het. Verder vind ik slaap het belangrijkste in het leven. En vooral: goeie slaap.”

Er wordt ook even teruggeblikt op zijn Champions League-debuut, tegen Genk. Drie keer scoorde Haaland toen voor de rust. “Een gekke avond”, lacht de Noor. “Toen is alles veranderd. Die avond is alles een beetje ontploft en wist ik van: wow, dit is te gek. Ik was dolenthousiast.” Papa Alfie vult aan. “Rond half elf was hij klaar. We zouden naar huis gaan voor een klein feestje. Maar hij zette ons af en reed door naar het trainingscentrum om er rond 1u00 zijn hersteloefeningen te doen. Toen wisten we dat hij er serieus mee bezig was.”

