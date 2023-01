Cercle-coach Miron Muslic ontvangt nieuwkomer Hugo Siquet met open armen: “Mooi dat zo’n groot talent in ons project gelooft”

Ook zonder voorzitter is Cercle Brugge geen stuurloos schip. Tegen Union wil het woensdagavond bewijzen dat de magere 1 op 9 toeval was. Ook al moet Cercle zijn geschorste kapitein Charles Vanhoutte missen. “Een groot verlies voor ons, maar anderzijds is het een zegen en een eer dat we iemand zoals Hugo Siquet bij ons project kunnen betrekken”, wilde Miron Muslic kwijt.

Net nu ze het allemaal netjes voor mekaar leken te hebben en er rust was in de tent, gooiden ze er zaterdagmorgen plots toch weer een bommetje tussen bij Cercle. De perschef kondigde het vertrek aan van de populaire voorzitter Vincent Goemaere. De fans reageerden met een mix van woede en ontgoocheling, maar zeker in voetbal geldt: de koning is dood, leve de koning! Ook al is het nog even wachten op een opvolger. Daar lijkt overigens ook geen haast bij, want het vertrek van Goemaere maakt nog maar eens duidelijk dat het management de wet dicteert bij Cercle. Trainers en spelers namen akte van het afscheid, maar geven toe dat ze er verder machteloos tegenover staan.

“Zoiets gebeurt inderdaad boven onze hoofden”, zuchtte Charles Vanhoutte. “Ik kon heel goed opschieten met Vincent, die mij ook altijd gesteund heeft. Ik had intussen nog geen contact met hem, maar ik ben wel van plan om dat nog te doen.” Deze week is daar even tijd voor, want Vanhoutte mist de midweekmatch van woensdag tegen Union.

Op Charleroi maakte hij zijn eerste goal van het seizoen en vierde dat met een Tiktok-dansje en een hartje voor zijn aanwezige vriendin, maar het slot van de match was minder plezant. Cercle kwam kort na de rust 2-1 achter en in de slotfase pakte Vanhoutte nog geel voor protest. Zijn vijfde gele kaart en dus is hij woensdag geschorst. “Heel zuur”, sakkerde hij op Mambourg. “De ref moest minstens zeven kaarten uitdelen. Vooral voor tijd winnen, maar toen ik hem daarop wees, was ik de pineut en kreeg ik prompt geel. Gewoon belachelijk als je het mij vraagt.”

“We zullen Charles missen tegen de sterkste ploeg van het moment in deze competitie”, aldus Miron Muslic. “Jammer dus, want hij is al maanden sterk bezig, ontwikkelde zich enorm goed en hij vond nu ook nog de weg naar doel. Tegen een ploeg als Union kan je een type zoals Charles altijd goed gebruiken, maar we vinden wel oplossingen. Ik ben ervan overtuigd dat we het Union enorm lastig kunnen maken met onze fysieke kwaliteiten.”

Siquet

Wie weet doet Muslic nu al een beroep op de pas aangetrokken Hugo Siquet. “Het is een eer en een zegen voor ons dat we zo’n groot talent konden overtuigen om in ons project te stappen en naar Cercle te komen”, aldus de Oostenrijkse Cercle-coach. “Siquet heeft een topprofiel, hij is jong en international en heeft een groot potentieel. Er was heel veel belangstelling voor hem en het is echt fantastisch dat hij toch voor Cercle koos om zich hier verder te ontwikkelen en sterk gelooft in ons mooie project.”

Over het vertrek van Vincent Goemaere wilde Muslic tot slot ook nog iets kwijt. “Ik kan daar een mening over hebben, maar die doet voorts niet ter zake. Ik heb namelijk al mijn energie en tijd nodig om mijn ploeg voor te bereiden op drie belangrijke wedstrijden in zeven dagen, en mijn focus is dan ook enkel daarop gericht.”