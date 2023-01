Wat doe je best wel en niet als je kind gepest wordt? En wat als je kind vraagt om de school niet te verwittigen? Experts geven advies

De tragische dood van Daan T., die uit het leven stapte na vermeende pesterijen, doet opnieuw vragen rijzen over pestgedrag op school. Als ouder van een pester of een slachtoffer kan je een sleutelrol in het gedrag van je kind. Vraag is: hoe pak je het aan? Onderneem je meteen actie en vraag je best een gesprek aan op school? Of hou je het binnenskamers en overlaad je je kind met tips hoe je het zelf zou aanpakken? Wij vroegen pestexpert Guy Deboutte en therapeut Marjolein Devriendt om antwoorden.