Moordenares die op doodstraf wachtte, stikt in gevangenismaaltijd

Een Japanse barvrouw die twee mannen heeft gedrogeerd en verdronken, is in de dodencel gestikt in haar eten.

Miyuki Ueta is nog maar de tweede vrouw in Japan die de doodstraf had gekregen. De 49-jarige vrouw had haar slachtoffers, vrachtwagenchauffeur Kazumi Yabe (47) en zaakvoerder Hideki Maruyama (57), slaappillen toegediend vooraleer hen te verdrinken. Op die manier wilde ze zichzelf verlossen van haar schulden.

De politie kwam Miyuki Ueta op het spoor nadat ze een vrouw had opgelicht. De veertiger werd in 2012 veroordeeld tot de doodstraf en die straf werd in beroep bevestigd in 2014 en 2017.

De moordenares raakte zaterdagnamiddag in een gevangenis in Hiroshima buiten bewustzijn nadat ze zich had verslikt tijdens het verorberen van een maaltijd. Cipiers probeerden het voedsel nog uit haar keel te verwijderen, waarna de vrouw met spoed werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd ze zaterdagavond dood verklaard.