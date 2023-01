Nu ook topschutter Fabio Silva richting de uitgang wandelt: Anderlecht kan halverwege het seizoen van nul herbeginnen

Een nieuwe dag, nieuwe ellende. Anderlecht móét winnen van Zulte Waregem, maar nu is ook topscorer Fabio Silva (20) uit de selectie geweerd. De duurbetaalde Portugese huurling ging in discussie met coach Brian Riemer, die meer fysiek rendement van hem verwacht. Zijn moederclub Wolverhampton stalt de spits nu wellicht elders – vooral PSV wordt genoemd. Anderlecht kan zowat vanaf nul herbeginnen.

Anderlecht staat twaalfde in het klassement. Eigenlijk dertiende, want KV Mechelen krijgt er ongetwijfeld nog drie punten bij na de gestaakte match in Charleroi. Het is dus geen optie om nu punten te laten liggen tegen Zulte Waregem, de voorlaatste. Dan worden zelfs de Europe play-offs een illusie. Toch is de aanloop naar deze match alweer verstoord. Stopt het dan nooit?

© BELGA

Dit keer is de hoofdrol voor Fabio Silva. De Portugees was nog op training en nam nog geen afscheid, maar de spits komt liever niet meer in actie voor paars-wit. Hij loopt gefrustreerd en ongelukkig rond in Brussel en dat is onder de nieuwe coach Brian Riemer niet verbeterd. De Deense trainer eist hoge pressing en vraagt fysiek veel van zijn spelers, maar Silva gaat (te) snel in het rood, waarna Riemer hem al enkele keren wisselde.

Twee miljoen per jaar

Het gevolg was dat Silva in discussie ging met Riemer. De aanvaller vindt dat hij er vaak alleen voor staat – Anderlecht creëerde in Brugge geen enkele kans. Liever zou de Portugees met twee spitsen spelen, maar zijn niet-presterend maatje Esposito viel eerder uit de gratie. Al kan Silva zich de jongste tijd niet meer beroepen op goeie statistieken. Sinds 9 oktober scoorde hij maar één veldgoal meer. Aangezien Anderlecht zowat zijn volledige jaarloon van zo’n twee miljoen moest overnemen toen het hem huurde van Wolverhampton, staat dat ook niet meer in verhouding met zijn gedrag en rendement.

© Isosport

Wegens een dalende motivatie is Silva nu uit de selectie geweerd. Normaal neemt Benito Raman zijn plaats in en eenmaal CEO Sports Jesper Fredberg terug is uit het buitenland zal hij dit dossier aanpakken. Het ziet ernaar uit dat Silva eerst zal terugkeren naar Wolverhampton, waarna The Wolves hem meteen weer zullen uitlenen. Vooral PSV toont interesse. Real Sociedad ook, maar in mindere mate. Maar dan moet er wel een deal gevonden worden met Anderlecht, want Wolverhampton heeft geen terughaalclausule. In de entourage van Silva valt te horen dat er nog niks concreet is, maar dat de opties bekeken worden.

Leeg stadion

Hoe de fans op deze ontwikkeling reageren, valt af te wachten. De match tegen Zulte Waregem wordt achter gesloten deuren afgewerkt nadat Anderlecht gestraft is voor de vuurpijlen op Standard. Het is alleszins een manoeuvre dat niemand verwachtte. Toen Silva hier als een pletwals begon, was iedereen in de wolken en droomde Anderlecht er al van om Wolverhampton te overtuigen de spits langer dan één jaar te huren. Van een ommekeer gesproken.

© BELGA

Silva staat dus buitenspel, Van Crombrugge en Hoedt mogen ook al niet meer opdraven? En wat met Trebel? Coach Riemer kan dus zowat vanaf nul herbeginnen met nog veertien duels te gaan, maar misschien heeft Anderlecht zo’n tabula rasa wel nodig?