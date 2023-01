Zelfs bij zelfdoding komen pesterijen zelden voor jeugdrechter: “Ik vraag me af of we voldoende attent zijn voor het probleem”

De CLB’s kregen vorig schooljaar bijna drieduizend pestgevallen op hun bord. In extreme gevallen dienen ouders een klacht in bij de politie, maar die zaken komen zelden voor de jeugdrechtbank. “Wanneer er zelfdoding in het spel is, is het heel moeilijk om te bewijzen dat de pesterijen daar de oorzaak van zijn”, zegt advocaat Jan De Winter.

De ouders van Daan hebben klacht ingediend tegen onbekenden na de dood van hun 14-jarige zoon. Volgens de advocaat van de familie is dat het gevolg van aanhoudende pesterijen. Het verhaal doet sterk denken aan dat van Inias (14). Die jongen benam zich in 2012 in Ternat het leven na pesterijen. Ook toen opende het parket een onderzoek. Eén pester kreeg wel maatregelen opgelegd van de jeugdmagistraat, maar de zaak kwam nooit voor de jeugdrechter omdat er geen rechtstreeks verband werd gevonden tussen de bedreigingen en de zelfdoding.

“Dat is precies de moeilijkheid in zulke zaken”, zegt advocaat Jan De Winter. “Het is bijzonder moeilijk om dat causale verband te bewijzen. Mocht het nu wel tot een rechtszaak komen, zou dat een belangrijke testcase zijn.”

Daan. — © rr

Precieze cijfers over het aantal pestzaken die door een jeugdrechter behandeld worden, bestaan niet. Dat komt omdat pesten als dusdanig niet in het jeugdrecht voorkomt. Voor volwassenen bestaat er wel een procedure om pesters op het werk te bestraffen. De gevangenisstraf kan oplopen tot drie jaar.

“Voor minderjarigen kunnen pesterijen wel voor de jeugdrechter komen als er bijvoorbeeld sprake is van belaging, slagen en verwondingen of de verspreiding van seksueel getinte foto’s”, zegt De Winter. “Een jeugdrechter kan dan bepaalde maatregelen opleggen, van herstelbemiddeling tot het plaatsen in een instelling. Maar dan moet je op de gedragingen van jongeren dus wel een misdrijf kunnen kleven. En dat is niet altijd het geval.”

Verschillende stemmen vinden de jeugdrechtbank alleszins niet de beste plek om pestsituaties op te lossen. “Soms kan je als ouder niet anders dan naar de politie stappen, als de situatie helemaal uit de hand is gelopen", zegt Stefan Grielens, directeur van de vrije CLB’s. “Maar zo’n escalatie gebeurt vaak pas als er te weinig aandacht is voor de pesterijen in de directe omgeving van het kind. De school heeft een belangrijke rol om ad rem te reageren bij pesterijen.”

Move tegen Pesten

Uit grootschalig onderzoek bij Vlaamse leerlingen bleek enkele jaren geleden dat steeds minder kinderen het slachtoffer worden van pesterijen. Volgens experts omdat de vele acties tegen pesten – denk aan de Move tegen Pesten en STIP IT – hun vruchten afwierpen.

Alleen zien de CLB’s in hún cijfers nu voor het eerst een kentering. In het schooljaar 2013-2014 werden bij alle Vlaamse CLB’s samen nog 6.224 gepeste leerlingen aangemeld. Vier schooljaren later waren die cijfers gehalveerd naar 3.196 gepeste leerlingen. De cijfers kenden een nog veel grotere dip op het hoogtepunt van corona, wat logisch is omdat er minder leerlingen op school waren door de schoolsluitingen, de quarantaines en het afstandsonderwijs. Maar vorig schooljaar zaten we met 2.832 gepeste leerlingen weer bijna op het niveau van voor corona.

“Het verontrust ons dat we in 2021-2022, dat toch ook nog een half coronajaar was, zoveel meldingen hebben gekregen”, zegt Grielens. “De daling is duidelijk gestagneerd. Corona heeft alles dooreengeschud en ik stel mij de vraag of we nog voldoende attent zijn voor het probleem. Dit bewijst alleszins dat een verhoogde aandacht voor pestsituaties enorm belangrijk blijft.”