Gezondheidsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) bereidt overheidsdienst voor op nieuwe pandemie

Van de Europese Commissie moet elk EU-lidstaat een plan maken om zich beter voorbereiden op een mogelijke nieuwe gezondheidscrisis. Dat is ook voor ons land het geval, en in het parlement heeft de minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit), een aantal hervormingen in de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid voorgesteld.

Volgens Vandenbroucke zijn daarbij lessen getrokken uit de coronacrisis. Zo komt er binnen de FOD een apart directoraat-generaal ‘Paraatheid en respons bij gezondheidscrises’. Daarin worden alle gespecialiseerde ambtenaren, die nu in verschillende diensten werken, samengebracht. Ook komen de strategische stocks onder de bevoegdheid van deze nieuwe dienst.

Cruciaal in de hervorming wordt de samenwerking met de deelstaten. Tijdens de coronacrisis is duidelijk geworden hoe moeizaam dat kan verlopen. “Het zal samen met de deelstaten zijn, of het zal niet zijn”, aldus Dirk Ramaekers, de voorzitter van de FOD, in het parlement. Daarom komt er een interfederale crisiscel, waarin topambtenaren van de verschillende overheden de uitvoering van het crisisbeleid coördineren.

Al is bij de Vlaamse regering te horen dat dat nog maar een voorstel is. “Dat moet nog met de deelstaten worden afgestemd”, aldus de woordvoerster van Vlaams minister van Welzijn, Hilde Crevits (CD&V).