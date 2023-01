Meerdere studenten moeten medische hulp zoeken nadat ze 400 push-ups moeten doen, sportcoach op non-actief gezet

Enkele ouders van American footballspelers in Texas zijn niet te spreken over de gang van zaken op de training van hun kinderen. Na een zware teamtraining twee weken geleden moesten meerdere spelers medische hulp krijgen omdat ze zo hard afgebeuld waren. De coach van het high school-team is intussen op non-actief gezet.

American football-coach John Harrell kent blijkbaar weinig medelijden met zijn spelers. De spelers van zijn high school-team werden twee weken geleden zwaar op de proef gesteld tijdens een training in het tussenseizoen. Na de sessie hadden meerdere spelers medische hulp nodig voor hun fysieke kwalen.

“Mijn zoon kwam thuis met hevige spierpijn. Hij kon zijn armen niet meer heffen”, zei Osehotue Okojie, de moeder van een van de spelers, aan CBS News. Ze ging met haar zoon naar het ziekenhuis waar hij gediagnosticeerd werd met rhadbomyolysis, een medische aandoening waarbij er door hevige spierafbraak schadelijke proteïnen in het bloed terechtkomen.

“Rhabdomyolysis komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Het komt meestal door overbelasting en het is helemaal niet gewoon”, aldus de bezorgde moeder. Ze vertelt dat de spelers tijdens de training bijna 400 push-ups moesten doen zonder pauze om te drinken.

Ook Maria Avila, een andere moeder, reageerde bij CBS. “Het is echt een nachtmerrie. Zo frustrerend. Ik maak me zorgen omwille van de mentale gezondheid van mijn zoon.”

Rockwall-Heath High School plaatste de coach intussen op non-actief. De school schreef ook een brief naar de ouders waarin de schooldirecteur zegt een derde partij te hebben ingehuurd om het incident te onderzoeken. “De veiligheid van studenten is een absolute topprioriteit. We zullen onmiddellijke en passende maatregelen blijven nemen in het belang van onze studenten om deze situatie recht te zetten.”