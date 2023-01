Voormalig Amerikaans minister Henry Kissinger spreekt in Davos: “NAVO-lidmaatschap Oekraïne zou gepaste uitkomst van oorlog zijn”

“Voor deze oorlog was ik tegenstander van een Oekraïens lidmaatschap van de NAVO omdat ik bang was dat het precies het proces zou veroorzaken dat we nu hebben gezien”, zo sprak de 99-jarige Kissinger de aanwezigen per video toe. “Nu het proces dit niveau heeft bereikt, heeft het idee van een neutraal Oekraïne geen zin meer.”

Kissinger vindt wel dat de westerse landen de dialoog met Rusland moeten blijven aangaan. Dat is belangrijk om te voorkomen dat het westen en Rusland rechtstreeks met elkaar in oorlog raken. Rusland moet ook de kans krijgen “zich weer bij het internationale systeem aan te sluiten”. Volgens hem is het van cruciaal belang dat instabiliteit in het nucleair bewapende land wordt voorkomen.

“De Verenigde Staten hebben het Oekraïense verzet gesteund en moeten dat blijven doen en zo nodig hun militaire steun opvoeren, totdat een staakt-het-vuren is bereikt of in voorbereidende besprekingen is overeengekomen”, klinkt het tot slot.

Kissinger was tussen 1969 en 1975 nationaal veiligheidsadviseur in de Verenigde Staten. Vanaf 1973 tot 1977 was hij ook minister van Buitenlandse Zaken onder de Republikeinse president Richard Nixon.